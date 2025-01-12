Стармер намылился в Киев – обсудить с Зеленским ввод западных «миротворцев» на Украину

Как раз время уничтожить Киев к чертовой матери вместе с этой английской тварью. Таскаются в русский Киев как к себе домой

ВМ

Владимир Минаков

" «активно обсуждают возможность отправки миротворческой миссии в Украину в случае прекращения боевых действий или их заморозки»." Это две противоположные точки зрения на проблему: Стармер хочет разместить контингент "миротворцев" ПОСЛЕ прекращения боевых действий, чтобы потом давить на Россию. А Зеленский хочет произвести ввод этих войск, чтобы заставить Россию отступить и капитулировать ( соответственно, заставить Россию дать бабла на восстановление разрухи). Т.е., вовлечь страны Европы принять участие в войне своими солдатами... Каждый ищет кого-то дурнее себя: англосаксы припереться победное шампанское полакать, а власти Украины - чтобы им эту победу европейцы подарили ( или продали, за недра и земли).