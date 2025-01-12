Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Стармер намылился в Киев – обсудить с Зеленским ввод западных «миротворцев» на Украину

Стармер намылился в Киев – обсудить с Зеленским ввод западных «миротворцев» на Украину

Агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источники в британском правительстве сообщает, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует в «ближайшие недели» посетить Украину, чтобы обсудить возможность размещения на ее территории международных миротворческих сил в случае достижения соглашения о прекращении огня.

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Комментарии
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Валентин Щербаков
Когда уже арестуют этих тварей и предадут суду....
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9 час.
Elena Dmitrieva
Как раз время уничтожить Киев к чертовой матери вместе с этой английской тварью. Таскаются в русский  Киев как к себе домой
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9 час.
ВМ
Владимир Минаков
&quot; «активно обсуждают возможность отправки миротворческой миссии в Украину в случае прекращения боевых действий или их заморозки».&quot;                                                                                                               Это две противоположные точки зрения на проблему: Стармер хочет разместить контингент &quot;миротворцев&quot; ПОСЛЕ прекращения боевых действий, чтобы потом давить на Россию. А Зеленский хочет произвести ввод этих войск, чтобы заставить Россию отступить и капитулировать ( соответственно, заставить Россию   дать бабла на восстановление разрухи). Т.е., вовлечь страны Европы принять участие в войне своими солдатами... Каждый ищет кого-то дурнее себя: англосаксы припереться победное шампанское полакать, а власти Украины - чтобы им эту победу европейцы подарили  ( или продали, за недра и земли).
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4 час.

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