Медвежий угол
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Медвежий угол

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Путин поцеловал Коран. Как к этому отнеслись в других странах. Комментарии мусульман

Путин поцеловал Коран. Как к этому отнеслись в других странах. Комментарии мусульман

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Позавчера Верховный был в Грозном, там он подарил республике Коран и в момент передачи, поцеловал его.

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Комментарии
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Людмила Лиханова
Если ты пишешь что-то из  якобы слов Президента, то делай это по ЗАКОНУ: четко и с ссылкой на то где ты это взял. Иначе ты рискуешь попасть под закон. Цитаты должны быть абсолютно четкими. Твое &quot;творчество&quot; простая отсебятина и очень похожа на отсебятину врага. Мы проверим.
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8 мин.
Людмила Лиханова
Фото или видео в студию. Иначе это....
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6 мин.
Людмила Лиханова
Сразу вижу знакомую ципсятину и либерастню...смените методичку, идиоты.
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3 мин.

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