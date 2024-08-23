ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Позавчера Верховный был в Грозном, там он подарил республике Коран и в момент передачи, поцеловал его.
Путин поцеловал Коран. Как к этому отнеслись в других странах. Комментарии мусульман
Комментарии
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Людмила Лиханова
Если ты пишешь что-то из якобы слов Президента, то делай это по ЗАКОНУ: четко и с ссылкой на то где ты это взял. Иначе ты рискуешь попасть под закон. Цитаты должны быть абсолютно четкими. Твое "творчество" простая отсебятина и очень похожа на отсебятину врага. Мы проверим.
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8 мин.
Людмила Лиханова
Фото или видео в студию. Иначе это....
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6 мин.
Людмила Лиханова
Сразу вижу знакомую ципсятину и либерастню...смените методичку, идиоты.
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3 мин.
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