Путин поцеловал Коран. Как к этому отнеслись в других странах. Комментарии мусульман

Людмила Лиханова

Если ты пишешь что-то из якобы слов Президента, то делай это по ЗАКОНУ: четко и с ссылкой на то где ты это взял. Иначе ты рискуешь попасть под закон. Цитаты должны быть абсолютно четкими. Твое "творчество" простая отсебятина и очень похожа на отсебятину врага. Мы проверим.