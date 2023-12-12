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В Новокуйбышевске на женоубийцу возбудили уголовное дело

В Новокуйбышевске на женоубийцу возбудили уголовное дело

Трагедия случилась еще в ноябре, но о ней сообщили лишь в середине декабря.Как информирует следственное управление СК России по Самарской области, в ночь с 24 на 25 ноября местный 36-летний житель сделал выстрел в голову своей 40-летней сожительнице.

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