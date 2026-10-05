В Новосибирске без света остались более 650 домов из-за аварии

Утренняя авария в Новосибирске обесточила 376 жилых домов в нескольких районах города, а в Затоне с 09:15 без света остаются более 280 частных домовладений.
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