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Царьград

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В Новосибирске без света остались более 650 домов из-за аварии

В Новосибирске без света остались более 650 домов из-за аварии

Утренняя авария в Новосибирске обесточила 376 жилых домов в нескольких районах города, а в Затоне с 09:15 без света остаются более 280 частных домовладений.

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