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Магомед Анкалаев и Ян Блахович провели финальную битву взглядов перед UFC 282

Магомед Анкалаев и Ян Блахович провели финальную битву взглядов перед UFC 282

Магомед Анкалаев и Ян Блахович 11 декабря подерутся за вакантный титул UFC в полутяжелом весе. В преддверии UFC 282 в Лас-Вегасе россиянин и поляк провели финальную дуэль взглядов.

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