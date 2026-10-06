Медведи устроили драку перед туристами на Курилах

На Курилах медведи устроили драку перед автомобилистами. Об этом сообщает «Газета.Ru». Согласно полученным данным, неожиданный поединок случился на острове Итуруп.
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