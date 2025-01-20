Руководитель NVIDIA DLSS не исключает возможной поддержки генерации кадров для с...

Руководитель NVIDIA DLSS не исключает возможной поддержки генерации кадров для серии RTX 30На выставке CES 2025 компания Digital Foundry взяла интервью у Брайана Катанзаро, вице-президента по исследованиям в области прикладного глубокого обучения, об анонсе NVIDIA DLSS 4 и его многочисленных улучшениях в области сверхразрешения, реконструкции лучей и… источник.