Аманда Лир: фотографии самой инопланетной женщины 70-80-х

Ее любили и издавали даже в СССР, хотя такие фото старались не показывать. фото: Getty ImagesТысячи прекрасных женщин добивались успеха и как топ-модели, и как певицы, но никто не поднялся на этих двух поприщах столь высоко, как Аманда Лир.
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