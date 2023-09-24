Капризов поделился ожиданиями от грядущего сезона НХЛ

Кирилл Капризов назвал целью «Миннесоты» на сезон-2023/2024 выход в плей-офф НХЛ Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов поделился ожиданиями от грядущего сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Кирилл Капризов назвал целью «Миннесоты» на сезон-2023/2024 выход в плей-офф НХЛ Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов поделился ожиданиями от грядущего сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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