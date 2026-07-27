"Читай-город": более 50% россиян читают ради побега от реальности

В России более половины любителей чтения с помощью книг стремятся сбежать от реальности. Также с помощью чтения люди отдыхают от гаджетов и переключают внимание, рассказал НСН гендиректор сети "Читай-город – Буквоед" Александр Брычкин.
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