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Симеоне о 3:3 с «Хетафе»: «Все пошло насмарку после удаления Савича. Тем не менее «Атлетико» все время вел в счете»

Симеоне о 3:3 с «Хетафе»: «Все пошло насмарку после удаления Савича. Тем не менее «Атлетико» все время вел в счете»

«Мы проводили четвертый матч с интервалом в три дня, большую часть встречи играли в меньшинстве, поэтому ребята приложили огромные усилия.

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