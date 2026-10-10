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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Грузовой поезд врезался в легковушку на переезде у станции Штабка в Алтайском крае

Грузовой поезд врезался в легковушку на переезде у станции Штабка в Алтайском крае

Водитель выехал на пути перед приближающимся составом — столкновения избежать не удалось На железнодорожном переезде на станции Штабка в Алтайском крае произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузового поезда.

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