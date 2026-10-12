Прогноз погоды в Крыму на 12 октября 🌤 В Симферополе +26 и облачно с прояснениями В Севастополе +22 и облачно с прояснениями В Евпатории +23 и облачно с прояснениями В Черноморском +22 и облачно с прояснениями В Джанкое +26 и облачно с прояснениями В Ялте +23 и облачно с прояснениями В Алуште +22 и облачно с прояснениями В Керчи +22 и малооблачно В Армянске +22 и облачно с прояснениями В Красноперекопске +23 и облачно с прояснениями В Бахчисарае +26 и облачно с прояснениями В Феодосии +20 и малооблачно В Судаке +22 и облачно с прояснениями Картинка сгенерирована ИИ тест тест.