Туман и свинец: как инженеры «Центра» перекрыли врагу все дороги за 10 минут

Чтобы значительно снизить боеспособность врага, достаточно лишить его возможности перемещений. Наши войска наносят сокрушительные удары по логистическим маршрутам ВСУ – не дают возможности осуществить ротацию, подвезти боеприпасы и провизию.
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