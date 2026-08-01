Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Туман и свинец: как инженеры «Центра» перекрыли врагу все дороги за 10 минут

Туман и свинец: как инженеры «Центра» перекрыли врагу все дороги за 10 минут

Чтобы значительно снизить боеспособность врага, достаточно лишить его возможности перемещений. Наши войска наносят сокрушительные удары по логистическим маршрутам ВСУ – не дают возможности осуществить ротацию, подвезти боеприпасы и провизию.

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