На место оперативно прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, в общей сложности было задействовано 31 человек и 10 единиц техники.
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