Не занимайтесь ремонтом обуви и одежды: приметы на 17 июля

Сегодня, 17 июля, — Андрей Налива. Такое необычное название появилось из-за того, что в это время наливались колосья овса.
Популярные статьи
- Нарушение миграционного законодательства: свыше 20 граждан стран Средней Азии, находившиеся на территории Ростовской области, выдворены за пределы РФ
- Студенты «МТАТиУ(ДСХТ) ежегодно становятся победителями и призерами всероссийского конкурса «Экологический марафон»
- В Волошинском сельском доме культуры прошел праздничный концерт, в честь Дня семьи, любви и верности
Свежие комментарии