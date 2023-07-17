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Не занимайтесь ремонтом обуви и одежды: приметы на 17 июля

Сегодня, 17 июля,  — Андрей Налива. Такое необычное название появилось из-за того, что в это время наливались колосья овса.

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