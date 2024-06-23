В Дагестане задержали отца боевиков, участвующих в нападении на Махачкалу

Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров задержан в связи с участием его сыновей в нападении на Махачкалу и Дербент, сообщает 23 июня ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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