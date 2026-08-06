TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 041 подписчик

«Позаботься о бедной Нелл»: как дочь проститутки из трущоб стала главной любовью Карла II и любимицей народа

«Позаботься о бедной Нелл»: как дочь проститутки из трущоб стала главной любовью Карла II и любимицей народа

Умирая, король Англии Карл II обратился не к супруге и не к титулованным любовницам. Он просил брата, герцога Йоркского, лишь об одном: «не допустить, чтобы бедная Нелл в чём-то нуждалась и умерла от голода».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии