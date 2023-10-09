Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Русские живут намного лучше чем мы!!!": В Финляндии разразился грандиозный скандал - ведущие СМИ опубликовали правду о России

"Русские живут намного лучше чем мы!!!": В Финляндии разразился грандиозный скандал - ведущие СМИ опубликовали правду о России

Интересная жизнь с Vera Star На фоне стремительной деградации финской экономики и тотального обнищания местного населения, в популярных СМИ Финляндии, как грибы после дождя стали появляться публикации на тему того, что оказывается что в России все не так плохо, как об этом пытается рассказывать своим гражданам финская власть.

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