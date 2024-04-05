Небольшая ремарка по новым автобусам. На утренней презентации мы не досчитались одного. Как сообщил источник из "СТК", машина отсутствовала по причине поломки.
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Небольшая ремарка по новым автобусам. На утренней презентации мы не досчитались одного. Как сообщил источник из "СТК", машина отсутствовала по причине поломки.