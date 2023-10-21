Зачем Россия предлагает Германии перезапустить «Северный поток»

Получится ли восстановить газоснабжение Европы, или трубу опять взорвут? Дмитрий Родионов Фото: DPA/ picture-alliance/ ТАСС Материал комментируют: Александр Фролов Алексей Гривач Всеволод Шимов Одна нитка «Северного потока-2» не пострадала, но, чтобы ее запустить, нужно желание Германии, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя».