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НАТО без Америки? Вот какая страна займет место США в альянсе

НАТО без Америки? Вот какая страна займет место США в альянсе

Министр иностранных дел Великобритании заявит, что для Европы пришло время взять на себя бремя Америки в НАТО, причем Великобритания будет играть ведущую роль Лейбористы объявят европейским странам, что "следовало бы еще сильнее сосредоточиться на тяжелой работе" в НАТО, поскольку президент Трамп переключает внимание Америки на Китай и защиту Соединенных Штатов.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
&quot;Велико&quot;британия (какая &quot;велико&quot; - остров!!) ДАЛЕКО ЗАВЕДЕТ!!!! ......Они привыкли только грабить по всему Миру!!  Так что, будут Гей&quot;опе рыло бить все и по всему Миру и гнать отовсюду.  Пусть готовятся!!
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21 час.
владимир рябченко
В который раз &quot;кормильцы&quot; Гитлера засуетились... нынче его роль комик из УА имитирует...
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10 час.
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