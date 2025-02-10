Министр иностранных дел Великобритании заявит, что для Европы пришло время взять на себя бремя Америки в НАТО, причем Великобритания будет играть ведущую роль Лейбористы объявят европейским странам, что "следовало бы еще сильнее сосредоточиться на тяжелой работе" в НАТО, поскольку президент Трамп переключает внимание Америки на Китай и защиту Соединенных Штатов.
НАТО без Америки? Вот какая страна займет место США в альянсе
Комментарии
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лл
лина любимцева
"Велико"британия (какая "велико" - остров!!) ДАЛЕКО ЗАВЕДЕТ!!!! ......Они привыкли только грабить по всему Миру!! Так что, будут Гей"опе рыло бить все и по всему Миру и гнать отовсюду. Пусть готовятся!!
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21 час.
владимир рябченко
В который раз "кормильцы" Гитлера засуетились... нынче его роль комик из УА имитирует...
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10 час.
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