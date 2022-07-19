Около 70 килограммов марихуаны изъяли из незаконного оборота полицейские в Московской области

«Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из городского округа Балашиха задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.