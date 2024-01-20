Председатель СК России поручил доложить о ходе проверки по факту нарушения прав граждан в Волгоградской области

В СМИ распространена информация о том, что жильцы дома, расположенного в городе Волгограде, выражают недовольство работой управляющей компании – в доме прорвало трубы, в результате чего многоэтажное здание затопило.
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