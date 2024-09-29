Либерастня, путиноид, сталинист, вместолевый. Библия повествует, что Всевышний исконно наделил человека привилегией давать окружающему имена.
Называй меня как хочешь
Комментарии
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Виктор Александрович
А Васька слушает, да ест! Тарахтеть о том, что каждого нужно раз и навсегда отнести в какую-то категорию - бессмысленная трепотня. Народ - не единый "ком грязи", это миллионы имеющих собственное мнение умов. Донести до всех что Буркино-Фасо отказывается от милитаризации космоса - бессмысленное занятие. И раздел украинских территорий - это задача не интересная для 90 процентов граждан России. Не насущная для нас эта задача. А вот отсутствие угроз с этих территорий - это ВАЖНО!! Так что стоим за ПЛАНЫ ПУТИНА! Нас это устраивает!!
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17 час.
Людмила Фирстова
Верочка, благодарю за комментарий.Вчера наши модераторы не смогли зайти на сайт, какой-то сбой был, поэтому сегодня только мои посты...
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16 час.
валерия
Любой фанатизм - уже признак недалекости( в лучшем случае), а в худшем - психическое отклонение. Видящий только один цвет(белый или черный) хуже дальтоника
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9 час.
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