Называй меня как хочешь

Виктор Александрович

А Васька слушает, да ест! Тарахтеть о том, что каждого нужно раз и навсегда отнести в какую-то категорию - бессмысленная трепотня. Народ - не единый "ком грязи", это миллионы имеющих собственное мнение умов. Донести до всех что Буркино-Фасо отказывается от милитаризации космоса - бессмысленное занятие. И раздел украинских территорий - это задача не интересная для 90 процентов граждан России. Не насущная для нас эта задача. А вот отсутствие угроз с этих территорий - это ВАЖНО!! Так что стоим за ПЛАНЫ ПУТИНА! Нас это устраивает!!