Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Называй меня как хочешь

Называй меня как хочешь

Либерастня, путиноид, сталинист, вместолевый. Библия повествует, что Всевышний исконно наделил человека привилегией давать окружающему имена.

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Комментарии
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Виктор Александрович
А Васька слушает, да ест! Тарахтеть о том, что каждого нужно раз и навсегда отнести в какую-то категорию - бессмысленная трепотня. Народ - не единый &quot;ком грязи&quot;, это миллионы имеющих собственное мнение умов. Донести до всех что Буркино-Фасо отказывается от милитаризации космоса - бессмысленное занятие. И раздел украинских территорий - это задача не интересная для 90 процентов граждан России. Не насущная для нас эта задача. А вот отсутствие угроз с этих территорий - это ВАЖНО!! Так что стоим за ПЛАНЫ ПУТИНА! Нас это устраивает!!
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