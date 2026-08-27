Определились все участники общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/27

Определились все 36 команд, которые выступят в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/27.Ими стали «ПСЖ», «Бавария», мадридский «Реал», «Ливерпуль», миланский «Интер», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Барселона», «Атлетико», «Боруссия», «Манчестер Юнайтед», «Рома», «Спортинг», «Астон Вилла», «Порту», «Брюгге», «Бетис», ПСВ, «Фейеноорд», «Лилль», «Буде-Глимт», «Наполи», «РБ Лейпциг», «Вильярреал», «Шахтер», «Галатасарай», «Фенербахче», «Славия», «Слован», «Штутгарт», АЕК, ЛАСК, «Комо», «Ланс», «Викинг» и «Сабах».
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