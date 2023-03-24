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Панин о том, что стал играть аккуратнее: «Супруга меня заземляет. Отношением, любовью, женственностью укрыла, как одеялом»

Григорий Панин рассказал, как отношение жены помогло ему уменьшить количество штрафных минут. – У вас в этом году только 36 минут штрафа, вы стали играть гораздо аккуратнее, чем в прошлые сезоны.

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