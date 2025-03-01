В Подмосковье отстранили от работы 800 автомобилей такси

Все таксомоторные компании обязаны оформлять полис ОСГОП.Минтранс Подмосковья временно отстранил от работы более 800 автомобилей такси из-за отсутствия полиса обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии