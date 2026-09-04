Harry Potter Season 2 Casts Dobby And Tom Riddle — Plus, Ginny Weasley Is Officially Recast

HBO's Harry Potter series has filled the roles of Dobby the House Elf and Tom Riddle for Season 2, while Ginny Weasley has been recast.
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