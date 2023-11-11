Шеремет сравнил действия Киева в конфликте с Россией с забегом загнанной лошади

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что действия Киева в конфликте с Россией напоминают ему забег загнанной лошади, комментируя слова Андрея Ермака, что боевые действия в стране можно сравнить с дистанцией на 100 метров, где 70 из них Украина уже пробежала.