Politico: в Польше решили подмазаться к Трампу и настроить его против России

Польский президент Дуда нашептывает на ухо Трампу, настраивая его против России © AP Photo / Evan Vucci Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Варшава уверена, что у нее есть секретное оружие, которое поможет ей настроить Трампа против Путина, пишет Pollitico.