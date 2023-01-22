Военное обозрение

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Первый из трёх обещанных Великобританией вертолетов Sea King прибыл на Украину

Первый из трёх обещанных Великобританией вертолетов Sea King прибыл на Украину

Украина получила первый вертолет Sea King из трех, обещанных Великобританией. Винтокрылая машина прибыла на территорию страны накануне, судя по публикациям в украинской прессе, передадут ее в состав ВМС Украины.

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