В Петербурге 13 мая будет солнечно и теплее

Температура воздуха поднимется до плюс 15 градусов За погоду в Петербурге 13 мая будет отвечать северная периферия циклона, выходящего с юга в центральные области Европейской России, сообщают «Метеовести».
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