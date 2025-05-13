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Петербургский дневник

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В Петербурге 13 мая будет солнечно и теплее

Температура воздуха поднимется до плюс 15 градусов За погоду в Петербурге 13 мая будет отвечать северная периферия циклона, выходящего с юга в центральные области Европейской России, сообщают «Метеовести».

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