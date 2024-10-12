В Курской области задержали подозреваемого в хищении военного имущества и оружия

Отмечается быстрая реакция бойцов и правоохранительных органов.Военнослужащие русского отряда «БАРС-Курск», совместно с сотрудниками ОМВД, проводили патрулирование в Рыльске Курской области и смогли задержать подозреваемого в краже оружия и военного имущества Вооруженных сил России.