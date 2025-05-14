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В Санкт-Петербурге предложили пересадить полицейских на самокаты

В Санкт-Петербурге предложили пересадить полицейских на самокаты

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил оснастить полицейских электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности, «способными успешно вести преследование».

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