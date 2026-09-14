Баста и Ramil' собрались на 140 тысяч зрителей в «Лужниках»

Музыканты Баста и Ramil’ впервые исполнили обновлённую песню «Сияй» на концерте в Казани 6 июня. Песня была тепло встречена фанатами, и артисты выступили с ней снова в «Лужниках», собрав более 140 тысяч зрителей.
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