Новинки обновления Балтийская Верфь для игры “Мир Кораблей” в новом видео о...

Новинки обновления Балтийская Верфь для игры “Мир Кораблей” в новом видео от разработчиковЧтобы подготовить игроков к мартовскому обновлению игры “Мир Кораблей”, разработчики выпустили подробное видео с описанием изменений.
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