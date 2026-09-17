Четвёртый Конгресс Международного движения русофилов, на который в Москву съехались представители более 50 государств планеты, уже успел отметиться целым рядом важных заявлений – о том, почему евробюрократы ненавидят Россию, кого считают главными врагами и что значит любить Русский мир в Европе сегодня.
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