В Можге стартовали XXX республиканские зимние сельские спортивные игры

Можга. Удмуртия. В Можге состоялось открытие 30-х республиканских зимних сельских спортивных игр. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.
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