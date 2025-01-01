Куда сорваться после новогодней ночи: зарубежные и российские туры

Новогодние каникулы 2024–2025 обещают стать отличной возможностью для путешествий. С 29 декабря по 8 января россияне будут отдыхать 11 дней, что создает идеальные условия для отдыха как внутри страны, так и за ее пределами.
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