Первые дозы российской вакцины от ВПЧ поступят в клиники до конца сентября

В конце сентября российские медучреждения получат первую партию отечественной вакцины против вируса папилломы человека (ВПЧ) под названием «Цегардекс», сообщил на пресс-конференции генеральный директор компании-производителя «Нанолек» Евгений Баринов.
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