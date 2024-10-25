МУС: Ассамблея стран-членов рассмотрит дело Монголии за отказ арестовать Путина

Международный уголовный суд (МУС) передал на рассмотрение Ассамблеи государств - участников Римского статута дело Монголии, которая не оказала содействия по аресту президента России Владимира Путина во время его визита в страну.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии