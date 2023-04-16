Герман Зверев на РБК. Инвестквоты в рыбной отрасли = приватизация 90-х?

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев написал для мультимедийного медиахолдинга РБК (16+) авторскую колонку, которую посвятил сравнительному анализу приватизации производственных активов в 1990-е годы (по сути — "приватизация для своих") и процесс реализации программы так называемых "инвестиционных квот" в отечественном рыболовстве, который стартовал в 2018 году и продолжает набирать обороты практически с каждым годом.
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