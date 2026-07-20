БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Европейский выбор: пинок «Боингу» и «Нортроп Грумману»

Европейский выбор: пинок «Боингу» и «Нортроп Грумману»

Вообще в мире происходит что-то странное. Страны, которые от сотворения аэроплана разрабатывали и производили авиационную технику, теперь закупают ее у других.

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Комментарии
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ВС
Владимир Соловьев
Это называется кто кого &quot;переделает&quot; на рынке вооружений!
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3 н.