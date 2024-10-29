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Царьград

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Нижегородские макарьевские пышки претендуют на статус национального блюда

Нижегородские макарьевские пышки претендуют на статус национального блюда

Нижегородцы могут подержать пышки, которые готовят на ярмарке, на ежегодной туристической премии.Макарьевские пышки (пончики с сахарной пудрой) с Нижегородской ярмарки претендуют на статус национального блюда, сообщает пресс-служба ярмарки.

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