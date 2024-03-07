Известия: букет на 8 Марта в 2024 году обойдется в 3,3 тысячи рублей

Известия/Дмитрий Коротаев Букет на 8 Марта в 2024 году будет стоить около 3,3 тысяч рублей. За месяц цены выросли на 28%, пишут "Известия" со ссылкой на данные ресурса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД".
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