Известия: букет на 8 Марта в 2024 году обойдется в 3,3 тысячи рублей

Известия/Дмитрий Коротаев Букет на 8 Марта в 2024 году будет стоить около 3,3 тысяч рублей. За месяц цены выросли на 28%, пишут "Известия" со ссылкой на данные ресурса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД".