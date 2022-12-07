В Смоленске полицейские вручили российские паспорта жителям, прибывшим из Донецкой и Луганской народных республик

Сегодня в отделе по вопросам миграции УМВД России по городу Смоленску состоялась церемония вручения паспортов жителям, прибывшим в регион с территорий Донецкой и Луганской народных республик.
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