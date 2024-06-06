⚡️Глава Крыма направил предложение в Госдуму об ужесточении ответственности на работодателей, которые взяли на работу мигранта Работодатели должны нести полную ответственность за мигранта.
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⚡️Глава Крыма направил предложение в Госдуму об ужесточении ответственности на работодателей, которые взяли на работу мигранта Работодатели должны нести полную ответственность за мигранта.