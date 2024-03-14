Военкор Коц: в составе атакующих границу РФ диверсантов ВСУ есть ичкерийцы

Боевик Абдул Хаким аш-Шишани, участвовавший на стороне запрещенной в России террористической организации Ичкерия во время боев против федеральных сил в Чечне, заявил о причастности своей группировки к нападению на российские приграничные области вместе с украинскими разведгруппами.
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