Военкор Коц: в составе атакующих границу РФ диверсантов ВСУ есть ичкерийцы

Боевик Абдул Хаким аш-Шишани, участвовавший на стороне запрещенной в России террористической организации Ичкерия во время боев против федеральных сил в Чечне, заявил о причастности своей группировки к нападению на российские приграничные области вместе с украинскими разведгруппами.