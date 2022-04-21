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Кайри Ирвинг: «Это будет непросто, но мы можем справиться с защитой «Бостона»

Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг считает, что команда способна подстроиться под защиту «Бостона» и исправить ситуацию в серии первого раунда плей-офф (0-2).

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